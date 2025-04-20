Запеканка с кабачком и фаршем — сочная вкуснятина на ужин за 15 минут!

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Запеканка с кабачком и фаршем — сочная и сытная вкуснятина всего за 15 минут! Нет времени стоять у плиты, но хочется вкусного и сытного ужина? Эта запеканка — идеальное решение! Всего четверть часа на подготовку — и можно заниматься своими делами, пока ароматное блюдо готовится в духовке.

Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно накормить семью вкусным ужином без лишних хлопот. Для приготовления возьмите 500 г мясного фарша (подойдет свино-говяжий), 2 средних кабачка, 1 луковицу, 2 яйца, 100 мл сметаны, 100 г тертого сыра, соль, перец и любимые специи.

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и обжаривайте до румяного цвета, не забыв посолить и поперчить. В отдельной миске смешайте яйца со сметаной, добавьте половину сыра.

В форму для запекания выложите слоями: половину кабачков, весь фарш, оставшиеся кабачки. Залейте яично-сметанной смесью, посыпьте оставшимся сыром. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут до золотистой корочки.

Дайте немного остыть — так запеканка лучше держит форму. Подавайте с зеленью и свежими овощами. Это блюдо получается невероятно сочным, ароматным и обязательно станет частым гостем на вашем столе!

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