Дачникам напомнили о грозящих в начале сезона штрафах Юрист Локтионова: в начале сезона дачникам нужно убрать с участка сухую траву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дачникам в начале сезона необходимо убрать и утилизировать сухую траву и мусор, за скопление которого на участке предусмотрена административная ответственность, заявила в беседе с Lenta.ru член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. По ее словам, в противном случае собственника могут оштрафовать на две-три тысячи рублей.

Если земельный участок дачника находится на краю садового товарищества и граничит с лесом, то он обязан еще убирать от сухих веток и травы прилегающую лесную территорию — 10 метров от своего участка, — отметила эксперт.

Если владелец участка решил сжечь растительный мусор, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение собственника могут оштрафовать от пяти до 15 тысяч рублей, предупредила юрист.

Кроме того, в правилах пожарной безопасности предусмотрены рекомендации относительно установки мангала, барбекю или иного сооружения для приготовления пищи. Они должны располагаться на расстоянии не ближе пяти метров от стены жилого дома или какой-то другой постройки, резюмировала Локтионова.

Ранее в МЧС напомнили, что, согласно действующим в России правилам противопожарного режима, жарить шашлыки на даче можно только в специально оборудованных для этого местах. Мангал должен представлять собой несгораемую емкость, установленную на расстоянии не менее пяти метров от построек. Также в радиусе двух метров не должно быть сухой травы, мусора или других легковоспламеняющихся материалов.