Россиянам напомнили о правилах жарки шашлыков на даче МЧС России: жарить шашлыки на даче можно только в специальных местах

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Согласно действующим в России правилам противопожарного режима, жарить шашлыки на даче можно только в специально оборудованных для этого местах, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве напомнили, что мангал должен представлять собой несгораемую емкость, установленную на расстоянии не менее пяти метров от построек. Также в радиусе двух метров не должно быть сухой травы, мусора или других легковоспламеняющихся материалов, передает ТАСС.

Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны, — уточнили в МЧС.

Особые ограничения действуют при введении противопожарного режима. В такой период запрещается любое использование открытого огня, включая разведение костров, приготовление пищи на мангалах и сжигание мусора.

Ранее специалисты напомнили, что шашлыки нельзя жарить на балконе, в квартире или в зонах общего пользования. Даже если все пройдет спокойно, физическим лицам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим — до 400 тысяч. И это только в том случае, если не случится пожара.

До этого гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев заявил, что цены на мясо в России вырастут в ближайшие дни из-за окончания Великого поста и начала сезона пикников. По его словам, производители свинины во время высокого спроса «не задирают цены», а стоимость растет в розничной торговле ввиду наценок сетей.