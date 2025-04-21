Россиянам напомнили об одной культуре, которую сажают в мае Специалист в области садоводства Апарина: в мае традиционно сажают картофель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Месяц май в России является традиционным временем для посадки картофеля, напомнила в разговоре с NEWS.ru специалист в области садоводства Лариса Апарина. Многие огородники средней полосы делают это именно в майские праздники, указала она.

Однако сроки не ограничиваются длинными выходными — картошку можно сажать в течение всего мая. Причем делать это следует, когда днем уже стабильно тепло, а земля прогревается до 7–8 градусов. Ключевое условие: погода должна быть сухой, как и почва. В грядущие майские праздники в Москве и близлежащих областях прогнозируются сильные дожди. Именно поэтому посадку лучше отложить, — заключила Апарина.

Эксперт также посоветовала в предстоящем мае максимально осторожно отнестись к посадкам овощных культур в открытый грунт. Она рекомендовала огородникам обращать внимание на температуру почвы.

Ранее член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова предупредила дачников о необходимости в начале сезона убрать и утилизировать сухую траву и мусор, за скопление которого на участке предусмотрена административная ответственность. По ее словам, в противном случае собственника могут оштрафовать на две-три тысячи рублей.