Стало известно, как санкции повлияли на поставки кофе в Россию Представитель Stellar Beans: санкции почти не влияют на поставки кофе в Россию

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Антироссийские санкции не оказывают серьезного влияния на поставки кофе в Россию, сообщил коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид в беседе с РИА Новости. Однако основные трудности возникают при проведении платежей.

В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе, — рассказал он.

Компания уже обладает необходимым опытом работы с поставками других товаров и не видит серьезных барьеров для ввоза кофе. Главной проблемой в индустрии остается сложность международных расчетов в условиях санкционных ограничений.

Ранее стало известно, что поставки мороженого из Южной Кореи в Россию в марте увеличились в 1,7 раза. За месяц страна импортировала 251,5 тонны продукции на сумму $787 тысяч.

Вместе с этим импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте текущего года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год. По данным корейской статистической службы, общая стоимость импортированных в марте южнокорейских машин составила $72,2 млн (5,8 млрд рублей) — это наивысший показатель с февраля 2024 года.