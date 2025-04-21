Россия нарастила поставки популярной сладости из Кореи Россия увеличила импорт корейского мороженого в 1,7 раза

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Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию в марте увеличились в 1,7 раза, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные корейской статистики. За месяц страна импортировала 251,5 тонны продукции на сумму $787 тысяч.

Этот показатель стал рекордным с июня прошлого года. Кроме того, объемы закупок мороженого по сравнению с февралем выросли на 14%. В мировом рейтинге импортеров корейского мороженого Россия заняла третье место после США (1,7 тысячи тонн) и Китая (342 тонны), поднявшись с прошлогодней седьмой позиции.

Вместе с этим импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте текущего года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год. По данным корейской статистической службы, общая стоимость импортированных в марте южнокорейских машин составила $72,2 млн (5,8 млрд рублей) — это наивысший показатель с февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что существует вероятность возвращения американской компании Apple на российский рынок. По словам основателя инвестиционной компании The12 Capital Дмитрия Козлова, в случае падения рентабельности может быть налажен параллельный импорт устройств бренда через Бразилию или Мексику. Устройства от Apple, вероятно, подорожают уже к этой осени, когда в продажу поступит iPhone 17.