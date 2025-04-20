Россия нарастила покупки автомобилей из одной страны до годового максимума Импорт южнокорейских машин в Россию вырос в 1,6 раза в годовом выражении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте текущего года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год, сообщает РИА Новости. Согласно данным корейской статистической службы, общая стоимость импортированных в марте южнокорейских машин составила $72,2 млн (5,8 млрд рублей) — это наивысший показатель с февраля 2024 года.

Наибольшей популярностью пользовались легковые модели с бензиновыми двигателями объемом 1,5–3 литра, на которые пришлось $50,1 млн (более 4 млрд рублей). Также ввозились дизельные автомобили (1,5–2,5 л) и машины с небольшими бензиновыми моторами (1–1,5 л).

За год Россия поднялась с 22-го на 12-е место среди крупнейших импортеров южнокорейских авто. Лидерами остаются США ($2,8 млрд), Канада ($487 млн), Австралия ($226,6 млн), Киргизия $(224,3 млн) и Великобритания ($205,7 млн).

Ранее сообщалось, что с 23 апреля автомобилисты смогут приобрести единый полис ОСАГО, который будет действовать одновременно на территории России и Белоруссии. Новый продукт получил название «Белая карта» и запускается без дополнительного переноса сроков. Сейчас для поездок между двумя странами водителям приходится оформлять отдельные страховые полисы либо пользоваться краткосрочной «Синей картой».

До этого стало известно, что на АвтоВАЗе в Тольятти запустили промышленное производство новой Lada Iskra. Отмечается, что старт продаж машины намечен на 20 июля 2025 года. На торжественной церемонии с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля. Ими стали красный седан и синий универсал. Всего за первый день на заводе собрали 12 моделей Lada Iskra.