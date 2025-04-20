В России и Белоруссии начнут продавать единую автомобильную страховку В России и Белоруссии начнут продажу единых полисов ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 23 апреля автомобилисты смогут приобрести единый полис ОСАГО, который будет действовать одновременно на территории России и Белоруссии, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков. Новый продукт получил название «Белая карта» и запускается без дополнительного переноса сроков.

Запуск был отложен из-за доработки системы. Сейчас для поездок между двумя странами водителям приходится оформлять отдельные страховые полисы либо пользоваться краткосрочной «Синей картой». Нововведение облегчит передвижение между Россией и Белоруссией и сделает процесс страхования более удобным для автомобилистов Союзного государства.

Ранее сообщалось, что в России 17 апреля вступают в силу новые страховые тарифы ОСАГО для мотоциклистов. Для транспортных средств мощностью до 50 л. с. минимальный коэффициент составит 1. Это означает, что мощность не повлияет на стоимость полиса для таких водителей. Максимальный коэффициент, равный 1,66, будет применяться к мотоциклам мощностью более 90 л. с.

До этого депутат Анатолий Аксаков сообщил, что с текущего года каждый автовладелец, который попал в ДТП, для получения выплат по ОСАГО может обратиться в страховую компанию через приложение или сайт. Соответствующее онлайн-заявление, по словам эксперта, страховщики должны рассмотреть в течение пяти дней и принять по нему решение.