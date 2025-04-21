Россиянам раскрыли размер штрафов за шашлыки в неположенном месте Стройэксперт Васильев: за шашлык в запрещенном месте оштрафуют на 15 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление шашлыка в неположенном месте грозит штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. При этом, по его словам, при действии особого противопожарного режима сумма возрастает до 20 тысяч рублей.

Пока не вступили в силу новые нормы, действуют текущие требования противопожарного режима. За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Размер штрафа для граждан — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. При особом противопожарном режиме — от 10 тысяч до 20 тысяч. Именно поэтому проще один раз обустроить зону, чем каждый раз рисковать, — сказал Васильев.

Он объяснил, что мангал или иная емкость для жарки шашлыка должна быть металлической или сделанной из негорючего материала. Кроме того, отметил строительный эксперт, она должна быть установлена в специально подготовленном месте.

Площадка вокруг должна быть очищена от сухой травы, листьев и веток в радиусе не менее двух метров. Минимальное расстояние от мангала до ближайшего здания должно составлять не менее пяти метров, до хвойных деревьев — 100 метров, до лиственных — 30 метров. Также в обязательном порядке рядом должен находиться огнетушитель, ведро с водой или песком и мобильный телефон для экстренного вызова пожарных, — добавил Васильев.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что дачникам, нарушающим правила сжигания мусора на участках, грозит внушительный штраф. По его словам, размер взыскания варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.