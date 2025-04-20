Грубейшие ошибки в удобрении томатов: делаете так — останетесь без урожая!

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Хотите получить богатый урожай томатов? Тогда избегайте этих распространенных ошибок при подкормке, которые совершают даже опытные огородники!

Многие начинают удобрять томаты слишком рано — растениям сначала нужно укорениться. Первую подкормку делайте только через 2 недели после высадки рассады. Еще одна частая проблема — избыток азота. Он вызывает бурный рост зелени в ущерб плодам.

Не менее вредна и неправильная концентрация удобрений. Всегда разводите подкормки строго по инструкции, а лучше сделайте раствор слабее. Концентрированные удобрения могут сжечь корни. Также помните — нельзя подкармливать сухую землю. Сначала хорошо полейте растения и только потом вносите удобрения.

Многие забывают, что томаты нуждаются в разных элементах питания в разные периоды роста. Вначале — азот, во время цветения — фосфор, при плодоношении — калий.

И помните: лучше «недокормить», чем «перекормить»! Если сомневаетесь — используйте органику (золу, компост) или специальные комплексы для томатов.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением. Это средство содержит калий и магний — важные компоненты для растений.