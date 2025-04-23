Россиянам рассказали, как спастись от весенней аллергии Врач Овнанян посоветовала аллергикам гулять после захода солнца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, страдающим от аллергии, лучше выходить на улицу после захода солнца, когда снижается активность пыльцы, заявила NEWS.ru врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. По ее словам, вне дома также следует надевать очки и использовать респиратор.

Лучше всего уехать на это время в другой климатический пояс. Но это доступно не всем по ряду причин. Оставаясь в краю березы и ольхи, минимизируйте воздействие пыльцы на организм. В сухую и ветреную погоду старайтесь не выходить на улицу, проветривайте квартиру после дождя, носите на улице очки и респиратор и гуляйте после захода солнца, когда пыльца не летает, — сказала Овнанян.

Кроме того, она рекомендовала пользоваться специальными фильтрами для кондиционеров как в квартире, так и в машине. По словам врача, также следует ежедневно делать влажную уборку, умываться и полностью переодеваться сразу после прихода с улицы, не выезжать за город и избегать физического и психоэмоционального напряжения.

В случае аллергии лучше всего провести АСИТ — антиаллергическую специфическую иммунотерапию. Но делать ее надо заранее — зимой, — добавила Овнанян.

Ранее гастроэнтеролог, натуропат и гериатр Елена Павлова заявила, что в период цветения аллергикам стоит отказаться от ряда фруктов, в том числе от киви, а также от орехов, петрушки, укропа, сельдерея и тмина. Она объяснила это перекрестной реакцией на пыльцу цветущих деревьев.