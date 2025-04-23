Врач назвала неочевидный источник аллергенов дома Иммунолог Попова: аллергены могут попасть в дом на подошве уличной обуви

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Аллергены могут попасть в дом на подошвах уличной обуви, заявила NEWS.ru иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. Она посоветовала мыть обувь после каждой прогулки.

Не забывайте о подошве вашей обуви! Она способна принести в помещение массу аллергенных частиц, поэтому полезно иметь привычку мыть ботинки или хотя бы протирать влажной тряпкой сразу же после прихода домой, — подчеркнула Попова.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что астры, хризантемы, ромашки и герберы являются самыми сильными провокаторами аллергии среди цветов. Она объяснила, что аллергичность растений зависит от размеров, обильности и быстроты распространения пыльцы.

Она отметила, что наиболее частыми проявлениями аллергии являются чихание, слезотечение, покраснение глаз, избыточное отделяемое из носа и кашель, в том числе приступообразный и сухой. По словам терапевта, чаще всего аллергическую реакцию провоцирует пыльца деревьев, а именно березы, дуба, тополя, ольхи, а также орешника.

До этого иммунолог Наталья Попова заявила, что гипоаллергенных пород собак не существует, это лишь маркетинговая уловка. Она объяснила, что аллергию вызывают белки, выделяемые кожей и железами, а также содержащиеся в слюне и на шерсти животного.