Пьяный хабаровчанин облил бензином жену и поджег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения облил бензином и поджег свою супругу, после чего она скончалась в больнице от термических ожогов, сообщает прокуратура Хабаровского края. Инцидент произошел в июне в дачном доме СНТ «Озерки» в районе села Черная речка Хабаровского района. Сейчас мужчине утвердили обвинительное заключение — ему вменяют убийство с особой жестокостью.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней от полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась в медучреждении. Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Хабаровска. Он обвиняется по пункту «д» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), — сообщает краевая прокуратура.

Уголовное дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.

Ранее в Нижегородской области 55-летний мужчина поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений. Нападавший был задержан. Конфликт между родственниками произошел на бытовой почве.

В Санкт-Петербурге местный житель поджег своего знакомого, от полученных травм тот скончался. Злоумышленника отправили под арест на два месяца. В подмосковном Серпухове 23 сентября мужчина из личной неприязни к бывшей сожительнице с целью ее убийства облил женщину бензином, поджег зажигалкой, после чего скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение.