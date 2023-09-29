В Нижегородской области вагнеровец повздорил с сестрой и сжег ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Заволжье Нижегородской области 55-летний мужчина поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег, сообщает региональное следственное управление СК. Пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений. Нападавший был задержан. Конфликт между родственниками произошел на бытовой почве.

Следователем Городецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области по факту смерти женщины расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), — отмечается в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Baza, бывший участник ЧВК «Вагнер» Олег Г. остановился пожить у сестры в доме по улице Турбинная, но отношения между родственниками не задались. В результате мелкой ссоры 28 сентября мужчина вышел из себя, облил женщину бензином и поджег вместе с жилищем. Злоумышленник получил ожоги рук второй и третьей степени, отмечает канал.

По информации Baza, у поджигателя есть несколько судимостей. Мужчина уже признался в содеянном. Его будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Ранее жителя Омска, сделавшего соседу замечание из-за шума, избили молотком и добили телевизором. Мужчина заступился за женщин, на которых громко кричал сосед. В ответ дебошир избил его, после чего засунул шланг ему в рот. Омич скончался от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве был задержан, в ближайшее время его арестуют. До этого дебошира уже привлекали к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.