Жителя Омска убили при помощи молотка, телевизора и шланга В Омске заступившегося за соседок мужчину избили молотком и добили телевизором

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Жителя Омска избили молотком и добили насмерть телевизором после замечания из-за шума, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, мужчина заступился за женщин, на которых громко кричал сосед. В ответ дебошир избил его, а после засунул шланг в рот. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

По данным РИА Новости, нападение произошло вечером 28 сентября в многоквартирном жилом доме на Комсомольской улице в Омске. 52-летний мужчина сделал замечание своему 34-летнему соседу, который громко кричал на двух женщин. Разговор быстро перерос в словесную перепалку.

Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание. За это получил по голове молотком, затем телевизором, а потом ему еще зачем-то засунули шланг в рот, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подозреваемый в убийстве был задержан, в ближайшее время его арестуют. Ранее дебошира уже привлекали к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Ростовской области мужчина зарезал своего соседа из-за того, что тот слушал музыку на полной громкости. Момент убийства запечатлела на телефон маленькая девочка из окна дома. На видео видно, как один мужчина бьет другого ножом. Убийца соседа попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.