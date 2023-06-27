Мужчина дважды пырнул ножом соседа на глазах у ребенка и попал на видео В Ростовской области мужчина зарезал шумного соседа на глазах у ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области мужчина зарезал своего соседа из-за того, что тот слушал музыку на полной громкости, сообщает Telegram-канал «Ростов № 1». Момент убийства запечатлела на телефон маленькая девочка из окна дома. Позднее видео было опубликовано в Сети. На нем видно, как один мужчина бьет другого ножом.

Убийство произошло 26 июня в поселке Майский Ростовской области. Убийца соседа попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный житель Томской области жестоко избил свою подругу мясорубкой, кочергой и скалкой на глазах ее собственных детей. Женщина осталась в живых. Возбуждено уголовное дело.

До этого житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.