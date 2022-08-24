Житель Омской области убил собаку и котенка на глазах у трехлетней дочери Житель деревни Лубянск Омской области во время ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери, говорится в сообщении, опубликованном во «ВКонтакте» региональным Управлением МВД России. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Во время ссоры с супругой во дворе мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ударил собаку головой о забор. Затем он вошел в дом, где находилась его дочь, схватил котенка и ударил его об стол. От полученных травм оба питомца скончались. Злоумышленник выбросил котенка в уличный туалет, а тело собаки успела забрать полиция, чтобы провести экспертизу.

По данным ведомства, ранее мужчина привлекался к ответственности за побои. Следователи возбудили в отношении задержанного дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего).

Ранее стало известно, что в подмосковном Домодедово бывший преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова. Тело священника было обнаружено на ступеньках у входа в церковь на улице Преснова.

Подозреваемый в убийстве задержан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».