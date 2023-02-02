Пьяный россиянин жестоко избил подругу мясорубкой на глазах у детей Житель Томской области жестоко избил подругу мясорубкой, кочергой и скалкой на глазах у детей

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Пьяный житель Томской области жестоко избил свою подругу мясорубкой, кочергой и скалкой на глазах ее собственных детей, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Женщина осталась в живых. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Шегарском районе Томской области. У местного жителя возникла словесная перепалка с подругой, в ходе которой он стал угрожать ей убийством. Позднее он начал бить ее по голове всем, что попалось под руку — кочергой, мясорубкой, скалкой. Дети женщины позвали на помощь родственника, который остановил дебошира.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — добавили в СКР.

Ранее на Камчатке в колонию отправили 40-летнего местного жителя, который избил руками и металлическим ковшом 16-летнюю дочь своей подруги из-за того, что она выключила звук на телевизоре. Мужчина находился на испытательном сроке за сбыт наркотиков. После побоев несовершеннолетней против него завели дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и заменили назначенный ранее условный срок по делу о наркоторговле на реальный. По совокупности статей в колонии общего режима мужчина проведет 4,5 года.