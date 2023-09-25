Петербуржца арестовали за поджог знакомого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель поджег своего знакомого, от полученных травм тот скончался, сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram. Злоумышленника отправили под арест на два месяца.

Трагедия произошла 16 сентября в одном из жилых домов по улице Седова. Согласно материалам следствия, злоумышленник облил своего знакомого воспламеняющей жидкостью и поджег его зажигалкой. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, он действовал умышленно. Мужчина останется в СИЗО до 22 ноября. Он и его защита против меры пресечения не возражали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове мужчина в ходе ссоры с сожительницей облил ее бензином и поджег. С места преступления он скрылся и разыскивается полицией. Пострадавшая доставлена в реанимацию. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей и у них часто были скандалы.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Злоумышленника планируют привлечь по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.