Полиция Подмосковья ищет мужчину, который поджег сожительницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье сотрудники полиции разыскивают жителя Серпухова, который во время ссоры с сожительницей облил ее горючей жидкостью и поджег, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону. Пострадавшая госпитализирована.

По предварительной информации, в ходе ссоры, мужчина 1974 года рождения облил неустановленной горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 года рождения и поджег ее, — рассказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что мужчина облил женщину бензином из бутылки, которую оставил на месте преступления. В настоящее время правоохранители ищут подозреваемого и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что два человека пострадали во время проведения пиротехнического шоу в Москве. Одна из пушек, которая должна была стрелять в небо, но наклонилась и салют полетел в людей. В результате медики диагностировали у женщины ожоги головы и шеи, она была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. Мужчина получил ушибленную рану щеки и ожог.

Также сообщалось о том, что врачи НИИ им. Джанелидзе пытаются спасти мужчину, которого облили неизвестной жидкостью во время вечеринки в одной из квартир в Санкт-Петербурге и потом подожгли. Врачи диагностировали у 42-летнего пациента ожоги головы, дыхательных путей, туловища и конечностей. Травмы мужчине нанес его знакомый, чье имя не раскрывается.