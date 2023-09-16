Врачи борются за жизнь подожженного на вечеринке в Петербурге мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи НИИ им. Джанелидзе пытаются спасти мужчину, которого облили неизвестной жидкостью во время вечеринки в одной из квартир в Санкт-Петербурге и потом подожгли, сообщает «Фонтанка». Состояние потерпевшего, сейчас находящегося в ожоговой реанимации, оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел на улице Седова. По данным издания, жителя Невского района Северной столицы госпитализировали в ночь на 16 сентября. Врачи диагностировали у 42-летнего пациента ожоги головы, дыхательных путей, туловища и конечностей. Травмы мужчине нанес его знакомый, чье имя не раскрывается, уточняет «Фонтанка».

Ранее мужчина в Ростове-на-Дону взял в заложники собутыльника-африканца. На место инцидента прибыла полиция, она задержала ростовчанина и отпустила его темнокожего знакомого. Отмечается, что, когда приехала полиция, он угрожал правоохранителям ножом.

В Кинешме Ивановской области мужчина ранее поджег жилой дом в ночное время суток, пока соседи спали. Пожар потух сам по себе, однако в отношении россиянина возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек.

До этого в столичном районе Бирюлево Восточное неизвестные подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова. Дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.