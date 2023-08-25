Житель Ивановской области поджег дом, пока соседи спали SHOT: в Кинешме ввели план «Перехват» из-за поисков поджигателя жилого дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кинешме Ивановской области мужчина поджег жилой дом в ночное время суток, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, пожар потух сам по себе, однако в отношении поджигателя завели уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек. В городе введен план «Крепость», преступника разыскивают.

По данным SHOT, поджог был совершен 25 августа около 01:30 в подъезде жилого дома на улице Дзержинского в Кинешме. Мужчина в маске и кепке разлил воспламеняющую жидкость на лестничной площадке между этажами, поджег ее и скрылся с места преступления. Спустя некоторое время пожар потух сам по себе, его общая площадь не превысила 1 кв. м. Местные жители подозревают в поджоге 59-летнего соседа, который накануне отмечал свой день рождения. Сейчас в регионе ищут автомобиль Renault Duster, на котором мог передвигаться поджигатель.

Ранее в столичном районе Бирюлево Восточное неизвестные подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова. Дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.