Преступники подожгли балкон экс-следователя, работавшего над делом Ефремова SHOT: в Москве подожгли балкон экс-следователя, работавшего над делом Ефремова

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В столичном районе Бирюлево Восточное неизвестные подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.

По данным SHOT, инцидент произошел вечером 17 августа в районе Бирюлево Восточное в Москве. Утверждается, что преступники разлили бензин под балконом бывшего полицейского, устроили поджог, а после скрылись с места. В результате возгорания сильных повреждений обнаружено не было.

Авторы SHOT утверждают, что злоумышленники подожгли балкон квартиры бывшего следователя Алексея Мишурова, который работал над делом Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения. В публикации говорится, что после суда над актером мужчина уволился из органов.

Ранее сообщалось, что в селе Дербентовка Ставропольского края два гостя поссорились на свадьбе, потому что один из них недостаточно радовался за молодоженов. После торжества обиженный молодой человек кинул гранату в дом приятеля, в результате чего от взрыва там выбило стекла. В настоящее время злоумышленник находится в розыске.