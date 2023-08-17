Гость свадьбы на Ставрополье получил гранату в дом за нерадостный вид

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В селе Дербентовка Ставропольского края два гостя поссорились на свадьбе, потому что один из них недостаточно радовался за молодоженов, сообщает Telegram-канал SHOT. После торжества обиженный молодой человек кинул гранату в дом приятеля, в результате чего от взрыва там выбило стекла. В настоящее время злоумышленник находится в розыске.

Канал отмечает, что конфликт возник еще на свадьбе, однако его сумели разрешить на месте. Выяснилось, что после этого молодой человек не мог успокоиться и ночью решил отомстить мужчине. Он воспользовался гранатой, которая не только выбила стекла в доме, но и повредила забор и кирпичную кладку. Хозяин жилья в это время спал и не пострадал.

Ранее двое жителей Курганской области попытались заживо сжечь своих соседей после того, как их коровы потоптали чужие грядки. Злоумышленники облили своих обидчиков бензином и попытались поджечь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких людей. Нападавших задержали.

До этого в городе Ливны Орловской области 62-летний местный житель попытался заживо сжечь своего 39-летнего сына. Как рассказали в региональном управлении СК, отец облил мужчину бензином во дворе дома и поджег в ответ на оскорбления. Врачи сообщили, что в результате преступных действий был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего. По факту случившегося возбудили уголовное дело.