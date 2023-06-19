Фермеры попытались заживо сжечь соседей из-за вытоптавших огород коров SHOT: жители Курганской области попытались заживо сжечь соседей из-за вытоптавших огород коров

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Двое жителей Курганской области попытались заживо сжечь своих соседей после того, как их коровы потоптали чужие грядки, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, злоумышленники облили своих обидчиков бензином и попытались поджечь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких людей. Нападавших задержали.

По данным SHOT, нападение произошло в селе Колесниково Курганской области. 37-летний мужчина и 25-летняя женщина долго гневались из-за того, что соседские коровы топчут им грядки на участке. Однажды рано утром они зашли в дом к хозяевам животных и облили их зажигательной смесью, после чего попытались поджечь. Среди жертв нападения были 59-летняя женщина, 17-летний подросток и восьмилетняя девочка. Благодаря действиям хозяйки дома трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в городе Ливны Орловской области 62-летний местный житель попытался заживо сжечь своего 39-летнего сына. Как рассказали в СК, отец облил мужчину бензином во дворе дома и поджег в ответ на оскорбления. Врачи сообщили, что в результате преступных действий был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.