Россиянин обиделся на оскорбления сына и попытался сжечь его заживо В Орловской области попытавшегося сжечь сына мужчину отправят под суд

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В городе Ливны Орловской области 62-летний местный житель попытался заживо сжечь своего 39-летнего сына, сообщает пресс-служба СК России по региону. Отец облил мужчину бензином во дворе дома и поджег в ответ на оскорбления. Инцидент произошел 13 апреля во дворе многоэтажки на улице 3-я Набережная.

Между родственниками завязалась ссора, во время которой сын оскорбил отца. После этого глава семьи схватил стоявшую во дворе канистру с бензином и поджег одежду мужчины.

Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого арестовали. Врачи сообщили, что в результате преступных действий был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Отца допросили следователи, ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении.

Ранее житель подмосковного Долгопрудного сжег знакомого в костре и объяснил свой поступок тем, что является богом. По предварительным данным, молодой человек находился под действием наркотиков.