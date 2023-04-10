Житель Подмосковья назвал себя богом и сжег знакомого в костре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Долгопрудного сжег знакомого в костре и объяснил свой поступок тем, что является богом, сообщает Telegram-канал SHOT. Полиция проводит проверку. По предварительным данным, молодой человек находился под действием наркотиков.

По информации SHOT, инцидент произошел на территории базы строительной компании. 21-летнего жителя Подмосковья заметил сотрудник базы, ехавший вместе с семье на машине. Мужчина увидел, что молодой человек сидит около костра, в котором лежит тело. На вопрос о происходящем подозреваемый вскочил, назвал себя богом и напал с ножом на свидетеля. Тот достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в живот и шею молодого человека. SHOT уточняет, что раненого доставили в больницу.

По данным канала, в огне оказался 59-летний мужчина, которому перерезали горло, а потом отправили в костер.

Ранее в Бурятии мужчина заживо сжег бывшую жену, застав ее с новым мужчиной. Ревнивец поджег дом, в котором находилась его экс-супруга, подпер входную дверь и сбежал. В результате происшествия погиб и бывший тесть злоумышленника, который проживал вместе со своей дочерью.