В Ростове-на-Дону мужчина взял в заложники собутыльника-африканца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в Ростове-на-Дону взял в заложники собутыльника-африканца, сообщает Telegram-канал «Ростов № 1». На место инцидента прибыла полиция, она задержала ростовчанина и отпустила его темнокожего знакомого.

Мужчина вместе со своим африканским приятелем выпил вечером 3 августа, а на следующий день не хотел отпускать его и удерживал силой у себя дома улице Прогрессивной. Когда приехала полиция, он угрожал правоохранителям ножом.

Ранее стало известно, что в Омске судимый за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте. Инцидент произошел в лечебно-исправительной колонии № 2 на улице Поселковой. Вечером 3 августа 36-летний заключенный, отбывающий 18 лет за тяжкие преступления, сказал охраннику, что ему плохо, и попросился в медицинскую часть.

Как только осужденный оказался в кабинете один на один с 26-летней медсестрой, он закрыл за собой дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал ее. После этого мужчина спокойно открыл дверь и впустил сотрудников. В отношении него возбудили дело об изнасиловании и о захвате заложника, ему грозит до 25 лет лишения свободы.