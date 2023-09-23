Салют ударил по людям на пиротехническом шоу в Москве Baza: два человека пострадали во время проведения пиротехнического шоу в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека пострадали во время проведения пиротехнического шоу в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По имеющимся данным, салют полетел в сторону зрителей, в результате повреждения получили мужчина и женщина.

По данным канала, инцидент произошел в «Парке киноприключений Мастера Панина». Шоу сопровождалось большим количеством огня и пиротехники, в результате несколько салютов полетели со сцены в сторону собравшихся на мероприятии людей. Как выяснилось позднее, одна из пушек, которая должна была стрелять в небо, наклонилась.

В результате повреждения получили два человека. Медики диагностировали у женщины ожоги головы и шеи, она была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. Также мужчина получил ушибленную рану щеки и ожог.

Ранее сообщалось о том. что врачи НИИ им. Джанелидзе пытаются спасти мужчину, которого облили неизвестной жидкостью во время вечеринки в одной из квартир в Санкт-Петербурге и потом подожгли. Врачи диагностировали у 42-летнего пациента ожоги головы, дыхательных путей, туловища и конечностей. Травмы мужчине нанес его знакомый, чье имя не раскрывается.