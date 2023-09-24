Возбуждено уголовное дело из-за поджога женщины в Серпухове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело после попытки поджога женщины в Серпухове, сообщается на официальном сайте ведомства. Бывшего сожителя пострадавшей планируют привлечь по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.

По данным следствия, 23 сентября 2023 года около 6 часов 30 минут подозреваемый, находясь возле дома по улице Космонавтов города Серпухова, из личной неприязни к бывшей сожительнице с целью ее убийства облил женщину бензином, поджег зажигалкой, после чего скрылся, — сообщили в СК.

С места преступления следственная группа изъяла вещи и предметы, а также сделала смывы. Также были допрошены свидетели. Назначена дактилоскопическая судебная экспертиза по изъятой зажигалке и бутылке, назначена экспертиза на наличие следов легковоспламеняющейся жидкости по фрагменту одежды и смыву. Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение.

По данным Telegram-канала «112», 49-летний подозреваемый принес канистру с бензином и после словесной перепалки облил свою сожительницу, 38-летнюю Шахнозу. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей и у них часто были скандалы. Ранее сообщалось, что полиция объявила подозреваемого в розыск.

В марте в подмосковном поселке Горки-25 бывший слесарь пришел в управляющую компанию, из которой его уволили, облил четырех человек бензином и попытался поджечь из самодельного огнемета. Три человека в результате были госпитализированы.