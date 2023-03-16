В Подмосковье слесарь попытался сжечь коллег после увольнения Mash: три человека пострадали от слесаря с огнеметом в коммунальной службе Подмосковья

Фото: МВД РФ

В подмосковном поселке Горки-25 бывший слесарь 16 марта пришел в управляющую компанию, из которой его уволили, облил четырех человек бензином и попытался поджечь из самодельного огнемета, сообщает Telegram-канал Mash. Три человека были госпитализированы.

Уточняется, что нападавшему 55 лет, зовут его Андрей Бочарников. Предполагается, что он хотел отомстить бывшим коллегам после увольнения.

В СУ СКР Московской области сообщили, что нападавший задержан. Против него заведено уголовное дело по статьям о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом и умышленном уничтожении имущества. По инкриминируемым статьям ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее в Бурятии 31-летнего мужчину приговорили к 13 годам колонии за попытку сжечь бывшую супругу с четырьмя детьми. Так он пытался отомстить девушке за то, что после их расставания она начала встречаться с другим мужчиной. Ночью он поджег частный дом, в котором экс-супруга жила с детьми. Также суд взыскал с поджигателя 800 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.