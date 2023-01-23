Россиянин попытался сжечь бывшую с четырьмя детьми из-за ревности Россиянина приговорили к 13 годам за попытку сжечь бывшую с четырьмя детьми

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В Бурятии 31-летнего россиянина приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима за попытку сжечь бывшую девушку с четырьмя детьми, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на региональное управление СКР. Суд взыскал с поджигателя 800 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Следствие установило, что инцидент произошел в ночь на 31 декабря 2021 года в селе Хасутра. Мотивом для совершения преступления стала ревность: россиянин узнал, что его экс-возлюбленная встречается с другим, после чего он решил отомстить. Он пробрался во двор ее дома с канистрой бензина, облил крыльцо и поджег его. Затем он направился к дому где проживал подозреваемый им любовник девушки и поджег деревянную стену дома.

Бывшую возлюбленную ревнивца спас от смерти сосед. Заметив пожар, мужчина помог матери с детьми выбраться из пылающего дома. В результате женщина с ребенком получили ожоги, а все жилье сгорело дотла. Жители второго дома, который попытался сжечь россиянин, вовремя заметили пламя и успешно потушили его.

Позднее поджигателя задержали. Против него возбудили три уголовных дела по статьям 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»), 105 («Покушение на убийство двух или более лиц, малолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

В ночь на 19 января прихожанин устроил пожар в здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве в ночь на 19 января. Позже в пресс-службе МЧС России по Москве сообщили, что пожар в двухэтажной деревянной постройке был ликвидирован в 05:25.