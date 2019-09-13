Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обсудить с банками возможность реструктуризации кредитов, выданных пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Ответственными за выполнение назначены зампред правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Они должны доложить об итогах работы до 1 ноября, сообщается на
Как писал News.ru, ранее российский лидер, говоря о помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, отметил, что система страхования в стране нуждается в стимулировании. Также он подчеркнул, что низкие зарплаты мешают россиянам страховать своё жильё.