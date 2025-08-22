Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:30

Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ

Психолог Сулим назвала регулярное обращение к ИИ сбрасыванием ответственности

Люди, которые постоянно обращаются к нейросетям по каждому вопросу, пытаются сбросить с себя ответственность и упростить жизнь, заявила «Москве 24» психолог Софья Сулим. По ее мнению, эта тенденция достаточно тревожная. Она отметила, что такой подход к решению проблем может говорить об инфантильности.

Какие бы новшества ни приходили в нашу жизнь, взрослая позиция — это способность критически мыслить и смотреть на проблему со стороны. А дети как раз-таки вполне серьезно доверяют одному источнику информации, — подчеркнула Сулим.

Привычка перекладывать ответственность на внешние источники формируется постепенно и часто остается незамеченной. Нейросети — это лишь инструмент для поиска и обработки информации, а не безусловный источник истины, заключила эксперт.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил о необходимости реального человека для того, чтобы постичь религиозный смысл брака. По его словам, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык и выходить замуж за нейросеть — это ошибка.

нейросети
общество
психологи
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк рассказал о значении цветов российского флага
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.