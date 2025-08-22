Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ

Люди, которые постоянно обращаются к нейросетям по каждому вопросу, пытаются сбросить с себя ответственность и упростить жизнь, заявила «Москве 24» психолог Софья Сулим. По ее мнению, эта тенденция достаточно тревожная. Она отметила, что такой подход к решению проблем может говорить об инфантильности.

Какие бы новшества ни приходили в нашу жизнь, взрослая позиция — это способность критически мыслить и смотреть на проблему со стороны. А дети как раз-таки вполне серьезно доверяют одному источнику информации, — подчеркнула Сулим.

Привычка перекладывать ответственность на внешние источники формируется постепенно и часто остается незамеченной. Нейросети — это лишь инструмент для поиска и обработки информации, а не безусловный источник истины, заключила эксперт.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил о необходимости реального человека для того, чтобы постичь религиозный смысл брака. По его словам, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык и выходить замуж за нейросеть — это ошибка.