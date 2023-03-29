Психолог назвала причины возросшего числа разводов Психолог Завгороднева: тенденция к увеличению числа разводов сохранилась после пандемии

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Число разводов начало заметно расти после пандемии, когда люди были вынуждены оставаться наедине постоянно, считает психолог Анна Завгороднева. В разговоре с «Невскими Новостями» специалист отметила, что тенденция к росту количества расторжений брака сохраняется на фоне экономической ситуации в мире.

Когда люди оказывались нос к носу в квартире 24/7, всплывали все нерешенные проблемы, недоговоренные споры и прочее. Люди просто решали, что больше вместе быть не могут. Соответственно, сейчас тенденция сохранилась. Народ понимает, что оказался в довольно сложной ситуации, например, из-за внешнеэкономической политики, что очень сильно влияет на семейную жизнь, — пояснила специалист.

Кроме того, браки часто распадаются из-за материальных трудностей. Психолог уточнила, что в связи с потерей работы и дохода многие пары принимают решение разойтись вместо того, чтобы пытаться совместно решить проблему. По словам Завгородневой, разводы происходят из-за накопившихся стрессов. Кроме того, некоторые пары старались как можно быстрее заключить брак во время мобилизации, а потом могли пожалеть о своем решении.

Могла быть история тревожности: мы вместе, так давай уж будем вместе до конца, потому что страшно и непонятно, что будет дальше. В принципе, любая сложная ситуация сильно сказывается на семейной жизни и отражается в статистике, — заключила психолог.

Психолог Ирина Леонова ранее назвала основными причинами разводов в России чрезмерную эмоциональность и высокий уровень эгоизма. По ее словам, именно из-за неготовности принимать партнера с его недостатками происходит 40% расставаний в первые четыре года совместной жизни.