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14 июля 2025 в 11:25

Россиянам рассказали, почему так важно заранее планировать отдых летом

Психолог Шпагина: планирование отдыха заранее поможет избежать стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям рекомендуется заранее планировать летний отдых — такой подход позволит избежать стресса от изменений жизни, заявила RT кандидат психологических наук Елена Шпагина. Она отметила, что для качественного отпуска необходимо придерживаться баланса между привычным и новым.

Проактивная позиция по отношению к отдыху, которая выражается в осознанном планировании времени активности и времени отдыха на восстановление, считается более продуктивной, чем «реактивная», которая заключается в представлении о самостоятельном восстановлении организма независимо от воли человека, — объяснила Шпагина.

Она отметила, что во время отпуска лучше оставаться в так называемой «зоне умеренного риска». Можно добавить в план отдыха пару новых и необычных активностей, но при этом сделать досуг максимально комфортным для себя.

Ранее специалист по первой помощи Минздрава Геннадий Неудахин заявил, что на отдыхе важно выделить для себя время на адаптацию к новому месту, климату, рациону и другим изменениям жизни. По возвращении домой следует заранее настроиться на предстоящую работу.

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восстановление
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