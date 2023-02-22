Психолог назвала главные причины разводов в России Психолог Леонова назвала высокий уровень эгоизма главной причиной разводов

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Основными причинами разводов в России являются чрезмерная эмоциональность и высокий уровень эгоизма, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Ирина Леонова. По ее словам, именно из-за неготовности принимать партнера с его недостатками происходит 40% расставаний в первые четыре года совместной жизни.

Причинами расставаний или разводов являются: изначальный эмоциональный выбор партнера, отсутствие должной коммуникации внутри пары, непонимание неидеальности жизни на фоне идеализации отношений и самого партнера, неприятие факта, что все мы родом из детства со своим набором травм и комплексов, чрезмерная эмоциональность и высокий уровень эгоизма, который стремится все подчинить собственному мнению, — сказала Леонова.

Психолог напомнила, что любовь «в высшем своем проявлении не стремится к обладанию, поэтому она великодушна и чутка, она имеет свободу».

Чтобы любовь длилась дольше трех лет, эксперт посоветовала заняться собой и достичь гармонии внутри. По словам Леоновой, необходимо искать в вещах суть, поменьше смотреть передачи, которые негативно влияют на эмоциональное состояние, держать баланс духа и тела. Кроме того, эксперт призвала быть честными с собой и с человеком, которого полюбили.

Влюбленность может жить недолго. А любовь — это то, что рождается совместными усилиями. Усилиями понимания, принятия, уважения и веры в любимого человека. Это чувство живет так долго, сколько вы готовы эти усилия прикладывать, поскольку это — действительно наш осознанный выбор, — подытожила Леонова.

Ранее психолог Евгения Пименова рассказала, что причинами разводов чаще всего являются ложь и обман, вредные привычки, насилие и ссоры. По ее словам, также причинами расставания могут стать разочарование в партнере, отказ брать на себя ответственность за проблемы и разные взгляды на будущее семьи и цель брака.