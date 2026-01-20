Психолог назвал причины мужской инфантильности

Мужская инфантильность может быть следствием незавершенной сепарации, рассказали «Радио 1» психологи Глеб Слобин и Наталия Щанкина. Они отметили, что взрослый человек должен обладать внутренним ощущением самостоятельности.

Человек может не жить с мамой, но при этом этой психологической сепарации не произошло, и тогда мы будем наблюдать немножко другую картину, — рассказал один из специалистов.

Психологи подчеркнули, что люди, склонные к инфантильному поведению, избегают ответственности. По их мнению, такой паттерн поведения вырабатывается еще в детстве — когда родители излишне опекают ребенка.

Ранее социолог Юлия Неверова рассказала, что финансовая зависимость от родителей мешает взрослым детям полностью сепарироваться. По ее словам, если постоянно помогать выросшему ребенку, то у него не будет особого стимула для развития финансовой грамотности и самостоятельности.