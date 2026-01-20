Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 15:16

«Вызов авторитету»: в России оценили влияние Совета мира на ООН

Экономист Гапоненко: Совет мира станет серьезным вызовом авторитету ООН

Совет мира, который собираются создать США, станет серьезным вызовом для авторитета и эффективности ООН, заявил ТАСС кандидат экономических наук Николай Гапоненко. При этом он отметил, что новая структура вряд ли будет угрожать существованию давно существующей международной организации.

Серьезный вызов ее авторитету и эффективности налицо, — сказал Гапоненко.

Эксперт пояснил, что с помощью Совета мира президент США Дональд Трамп хочет создать механизм, который был бы способен решить международные проблемы и мог оказывать давление на ООН. Гапоненко считает, что глава Белого дома также стремится выступить в качестве решительного лидера с новыми подходами.

Ранее портал Axios сообщил, что Совет мира не будет ограничиваться только Газой. Глава Белого дома пригласил в совет 58 лидеров, причем некоторые союзники Вашингтона увидели в этом попытку организовать конкурирующую структуру Совета безопасности ООН.

До этого стало известно, что в Совет мира по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, зять президента Штатов Джаред Кушнер и Тони Блэр. Организация будет заниматься важными вопросами, такими как восстановление и привлечение инвестиций в регион.

