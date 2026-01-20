Психолог ответила, нормально ли жить с родителями после 30 лет

Россиянам, живущим с родителями после 35–40 лет, сложнее построить собственную семью и добиться успехов на работе, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее мнению, из-за комфортной жизни с матерью и отцом человек не может научиться самостоятельности и ответственности.

Западная мода на жизнь с родителями до седых волос — не случайность. Это симптом общества, которое боится взросления. Экономические трудности — лишь оправдание. Истина глубже: мы создали мир, где удобство ценится выше свободы, комфорт — выше ответственности. Но бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Цена этого комфорта — психологическая кастрация. Чем чревата вечная юность? Как можно принимать серьезные решения на работе, если дома тебе до сих пор напоминают, что надеть по погоде? Представьте: два 35-летних «ребенка» пытаются построить семью. Но они не умеют вести бюджет, разрешать конфликты без маминого совета. Самостоятельность — это мышца. Без тренировки она атрофируется, — отметила Миллер.

Человеку сложнее понять себя и найти свое место в мире, если он никогда по-настоящему не был один на один с жизнью, добавила психолог. По ее словам, кризис среднего возраста у людей, живущих с родителями в 35 и 40 лет, наступает в 50 лет и часто бывает сильнее, чем у независимых.

В среднем россияне начинают самостоятельную жизнь в 21 год. Это не прихоть, а историческая необходимость. Поколения, пережившие войны, перестройки, дефолты, знают: жизнь не ждет. Мы рано взрослеем, потому что должны. И в этой «должен» есть странная свобода. Но и здесь кроется ловушка: иногда мы бросаем детей в самостоятельность слишком рано, без психологической подготовки. Крайности — вечные спутники человечества. Так что важнее — теплая родительская квартира или холодная, но своя свобода? Психологический закон прост: нельзя научиться плавать, не заходя в воду. Нельзя стать взрослым, не пережив одиночества, ответственности, принятия решений, последствия которых не на кого переложить, — заключила Миллер.

Ранее психолог Валентин Алимов заявил, что изменения во внешней среде и рост психологической грамотности — две основные причины, почему россияне стали чаще обращаться к психологам из-за работы. По его словам, современная рабочая среда создает беспрецедентный уровень стресса, с которым психика человека раньше не сталкивалась.