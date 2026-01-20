Появились первые кадры, как спасатели достают тело из Босфора

В Сети появились кадры, на которых спасатели достают из Босфора тело, предположительно, российского пловца Николая Свечникова, передает агентство IHA. На видео запечатлена работа спасателей, а также полицейские лодки, патрулирующие окрестности.

Пловец пропал во время заплыва через Босфор в Стамбуле 24 августа: через 500–600 метров спортсмен исчез из виду. Его поиски продолжались несколько месяцев.

Родственники пловца объявили награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении. По их словам, это стало возможным после того, как семья нашла важного свидетеля, который видел Свечникова последним.

Ранее родственников пропавшего в Турции российского пловца вызвали на процедуру опознания после обнаружения в Босфорском проливе тела. Об этом рассказала одна из близких спортсмена Алена Караман.

