Политолог раскрыл, сколько стоит откупиться от мобилизации на Украине Килинкаров: стоимость откупа от мобилизации на Украине доходит до $10 тыс.

Стоимость «отмазки» от мобилизации на Украине доходит до $10 тыс. (777, 6 тыс. рублей), рассказал NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, все зависит от конкретного случая.

Если военнообязанного задержали на улице, можно «отмазаться» примерно за $1–2 тыс. Если привезли в ТЦК — примерно от $5 до 10 тыс. Все зависит от конкретного случая. Медики из военно‑врачебных комиссий формально оформляют заболевания, присваивают инвалидности и тем самым освобождают военнообязанного от призыва, — пояснил Килинкаров.

Коррупционные схемы работают во многих регионах Украины, добавил собеседник. Кто‑то, по словам эксперта, уже попался, а кого‑то еще не поймали.

Случаи коррупции были и в других структурах. Помните скандал с тем, что значительная часть прокурорского состава якобы имела инвалидности. У каждого вопроса своя цена, — заметил политолог.

Ранее политолог Сергей Гайдай заявил, что сотрудники западноукраинских территориальных центров комплектования проверяют призывников не по реестру военнообязанных, а по спискам заплативших взятку. По его словам, этот факт не является секретом для общественности.