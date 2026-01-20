Пользователям Apple ответили, как избежать поломки техники при зарядке

Зарядка техники Apple в российских розетках может привести к перегреву и поломкам из-за особенностей электросети, поэтому лучше применять сетевые фильтры, заявил NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, основные риски связаны со старой проводкой и использованием некачественных переходников для европейских вилок.

Зарядные блоки iPad и MacBook, особенно привезенные из Европы, рассчитаны на стабильную сеть. В российских реалиях, особенно в домах старой постройки, эти условия часто не соблюдаются, что приводит к неправильному распределению нагрузки и перегреву элементов питания. Дополнительным фактором риска становятся европейские вилки с переходниками. Надо использовать оригинальные вилки под российский стандарт или сертифицированные переходники, подключать технику напрямую к розетке либо через качественный сетевой фильтр с защитой от импульсных скачков и обязательно обращать внимание на нагрев, — пояснил Зыков.

Он отметил, что если розетка во время зарядки техники Apple нагревается, эксплуатацию устройства следует немедленно прекратить. По словам Зыкова, в старых домах также не лишним будет проверить состояние самих разъемов электрических сетей. IT-эксперт добавил, что ключевую роль в защите играет и качество сетевого фильтра.

Если розетка или удлинитель заметно нагреваются при зарядке iPhone или MacBook, или появляется запах плавящегося пластика, эксплуатацию следует немедленно прекратить. В старых домах также имеет смысл проверить состояние розеток, автоматов и наличие заземления, поскольку именно эти факторы чаще всего становятся причиной возгорания. Важно, что в нормальных сетевых фильтрах используется либо плавкий предохранитель, либо автоматический термопредохранитель, а также варисторы, которые гасят импульсные скачки напряжения при включении мощных устройств, таких как зарядные блоки MacBook. Это позволяет фильтру взять удар на себя в момент пускового тока, — резюмировал Зыков.

Ранее сообщалось, что россияне начали жаловаться на европейскую зарядку для техники Apple. У владельцев выбивает пробки в щитках, перегреваются блоки питания и перегорают удлинители. Чаще всего проблемы проявляются при зарядке iPad и MacBook.