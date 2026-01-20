Датские ВВС пошли на резкий шаг на фоне скандала вокруг Гренландии

TWZ: Дания полностью сняла с вооружения истребители F-16 и передаст их Украине

Военно-воздушные силы Дании завершили эксплуатацию своего парка американских истребителей F-16 после более чем 40 лет службы, сообщает издание The War Zone. Отмечается, что это делает королевство последней страной — членом НАТО, окончательно снявшей данный тип самолетов с вооружения.

Как пишут авторы, решение было принято на фоне напряженности в отношениях с США, связанной с ситуацией вокруг Гренландии. При этом в публикации F-16 назван «легендарным истребителем», долгое время составлявшим основу воздушных сил Североатлантического альянса в Европе.

В настоящее время датская армия уже использует новейшие американские истребители F-35A. При этом бывшие датские F-16 планируется передать на вооружение Украины и Аргентины.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном применении военной силы для установления контроля над Гренландией, заявив, что не станет комментировать данную тему. Это заявление было сделано в условиях усиления напряженности из-за его стремления получить влияние над датским островом.