Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:54

Датские ВВС пошли на резкий шаг на фоне скандала вокруг Гренландии

TWZ: Дания полностью сняла с вооружения истребители F-16 и передаст их Украине

Американский истребитель F-16 Американский истребитель F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военно-воздушные силы Дании завершили эксплуатацию своего парка американских истребителей F-16 после более чем 40 лет службы, сообщает издание The War Zone. Отмечается, что это делает королевство последней страной — членом НАТО, окончательно снявшей данный тип самолетов с вооружения.

Как пишут авторы, решение было принято на фоне напряженности в отношениях с США, связанной с ситуацией вокруг Гренландии. При этом в публикации F-16 назван «легендарным истребителем», долгое время составлявшим основу воздушных сил Североатлантического альянса в Европе.

В настоящее время датская армия уже использует новейшие американские истребители F-35A. При этом бывшие датские F-16 планируется передать на вооружение Украины и Аргентины.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном применении военной силы для установления контроля над Гренландией, заявив, что не станет комментировать данную тему. Это заявление было сделано в условиях усиления напряженности из-за его стремления получить влияние над датским островом.

Дания
истребители
F-16
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.