Раскрыто, что грозит не пропустившему скорую водителю грузовика в Приморье

Водителю грузовика из Приморья, который не пропустил на дороге скорую помощь, может грозить административный штраф или лишение прав, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Однако, по его словам, привлечь россиянина к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании медпомощи будет крайне сложно из-за отсутствия доказательств дополнительного тяжкого вреда пациентке в скорой.
Формально в такой ситуации с непропуском скорой, которая произошла в Приморье, может рассматриваться статья 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медпомощи). Транспортировка пациента бригадой скорой — это часть медицинской помощи. Однако на мой взгляд, довести дело до уголовной ответственности здесь крайне сложно: для статьи 124.1 УК РФ обычно принципиальны тяжкие последствия, а тяжкий вред здоровью — перелом позвоночника — был причинен пациентке до инцидента. При этом более реалистична административная ответственность за непропуск скорой при включенных спецсигналах — часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ: штраф 7,5–10 тыс. рублей или лишение прав от шести месяцев до года, — пояснил Салкин.
По его словам, если будет подтверждено, что из-за вынужденной остановки увеличилось время до обезболивания или лечения пациентки в стационаре, она сможет заявить к водителю грузовика гражданские требования. Юрист отметил, что женщина может рассчитывать на компенсацию морального вреда.
Ранее сообщалось, что грузовик не пропустил карету скорой помощи, в которой 18-летнюю горнолыжницу везли на срочную операцию во Владивосток. Из-за маневра водителя автомобиль пришлось остановить, и медпомощь девушке оказали прямо на дороге. Пациентка получила перелом позвоночника со смещением после падения на склоне в Арсеньеве.