Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:16

Раскрыто, что грозит не пропустившему скорую водителю грузовика в Приморье

Юрист Салкин: не пропустившему скорую водителю грузовика в Приморье грозит штраф

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водителю грузовика из Приморья, который не пропустил на дороге скорую помощь, может грозить административный штраф или лишение прав, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Однако, по его словам, привлечь россиянина к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании медпомощи будет крайне сложно из-за отсутствия доказательств дополнительного тяжкого вреда пациентке в скорой.

Формально в такой ситуации с непропуском скорой, которая произошла в Приморье, может рассматриваться статья 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медпомощи). Транспортировка пациента бригадой скорой — это часть медицинской помощи. Однако на мой взгляд, довести дело до уголовной ответственности здесь крайне сложно: для статьи 124.1 УК РФ обычно принципиальны тяжкие последствия, а тяжкий вред здоровью — перелом позвоночника — был причинен пациентке до инцидента. При этом более реалистична административная ответственность за непропуск скорой при включенных спецсигналах — часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ: штраф 7,5–10 тыс. рублей или лишение прав от шести месяцев до года, — пояснил Салкин.

По его словам, если будет подтверждено, что из-за вынужденной остановки увеличилось время до обезболивания или лечения пациентки в стационаре, она сможет заявить к водителю грузовика гражданские требования. Юрист отметил, что женщина может рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что грузовик не пропустил карету скорой помощи, в которой 18-летнюю горнолыжницу везли на срочную операцию во Владивосток. Из-за маневра водителя автомобиль пришлось остановить, и медпомощь девушке оказали прямо на дороге. Пациентка получила перелом позвоночника со смещением после падения на склоне в Арсеньеве.

водители
правонарушения
Приморье
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.