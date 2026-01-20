Раскрыто, что грозит не пропустившему скорую водителю грузовика в Приморье Юрист Салкин: не пропустившему скорую водителю грузовика в Приморье грозит штраф

Водителю грузовика из Приморья, который не пропустил на дороге скорую помощь, может грозить административный штраф или лишение прав, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Однако, по его словам, привлечь россиянина к уголовной ответственности по статье о воспрепятствовании медпомощи будет крайне сложно из-за отсутствия доказательств дополнительного тяжкого вреда пациентке в скорой.

Формально в такой ситуации с непропуском скорой, которая произошла в Приморье, может рассматриваться статья 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медпомощи). Транспортировка пациента бригадой скорой — это часть медицинской помощи. Однако на мой взгляд, довести дело до уголовной ответственности здесь крайне сложно: для статьи 124.1 УК РФ обычно принципиальны тяжкие последствия, а тяжкий вред здоровью — перелом позвоночника — был причинен пациентке до инцидента. При этом более реалистична административная ответственность за непропуск скорой при включенных спецсигналах — часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ: штраф 7,5–10 тыс. рублей или лишение прав от шести месяцев до года, — пояснил Салкин.

По его словам, если будет подтверждено, что из-за вынужденной остановки увеличилось время до обезболивания или лечения пациентки в стационаре, она сможет заявить к водителю грузовика гражданские требования. Юрист отметил, что женщина может рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что грузовик не пропустил карету скорой помощи, в которой 18-летнюю горнолыжницу везли на срочную операцию во Владивосток. Из-за маневра водителя автомобиль пришлось остановить, и медпомощь девушке оказали прямо на дороге. Пациентка получила перелом позвоночника со смещением после падения на склоне в Арсеньеве.