Пряные травы для посадки в сентябре! Сеем под зиму, весной — букет! Сентябрь — удачное время не только для уборки урожая, но и для посева зелени, которая порадует ранней весной. Многие пряные травы хорошо переносят холода и способны прорастать сразу после схода снега, обеспечивая сад свежей зеленью без лишних хлопот.

Классический выбор — укроп и петрушка. Эти культуры устойчивы к заморозкам и прекрасно чувствуют себя при подзимнем посеве. Семена укропа приживаются даже после морозов, а петрушка всходит дружно и даёт сочную зелень раньше весенних посевов. Отличным кандидатом является и кориандр (кинза): его можно высевать под зиму, чтобы уже в начале мая собирать свежие ароматные листья.

Любители пряных акцентов могут обратить внимание на шпинат и кресс-салат. Оба растения отличаются холодостойкостью, быстро всходят и дают нежную зелень, богатую витаминами. Для любителей пикантного вкуса подойдут семена горчицы — их тоже сеют в сентябре, и первые листья можно будет собирать уже в апреле.

Подзимний посев не требует особого ухода: семена заделывают в подготовленную, лёгкую почву и слегка присыпают сверху. Зимой они находятся в состоянии покоя, а весной дают дружные всходы. Таким образом, один раз посеяв травы осенью, можно значительно ускорить начало нового сезона и первыми насладиться ароматной зеленью прямо с грядки.

