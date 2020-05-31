Против адвокатов в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/efbcea42-a33c-11ea-be56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление СК по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело о нападении на полицейских. Производство начали в отношении Дианы Ципиновой и Ратмира Жилокова.

Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, работники ОМВД по Урванскому району Кабардино-Балкарии приехали проверить информацию о незаконном казино в Нарткале. Однако сотрудница организации отказалась впустить их внутрь и вызвала адвоката.

Он начал в грубой форме разговаривать с сотрудниками полиции, провоцировал их на конфликт, предлагая одному из них снять форму и подраться, — пишет «Медиазона».

Адвоката доставили в отделение полиции. На его защиту приехал адвокат Арсен Сижажев. Он позже заявил, что начальник полиции агрессивно отреагировал на появление адвоката.

Как писал NEWS.ru, комплексную информационную систему адвокатуры могут ввести в 2020 году. Это должно вывести деятельность на новый уровень.