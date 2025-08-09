Простой салат с рисом и тунцом! Вкусное сочетание обычных продуктов! Этот салат сочетает в себе нежность тунца, свежесть огурца и сытность риса. Идеальный вариант для тех, кто любит лёгкие, но питательные блюда.

Ингредиенты

Тунец консервированный — 1 банка (180–200 г)

Рис круглозёрный — 150 г

Огурец свежий — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Сыр твёрдый — 70 г

Яйца куриные — 3 шт.

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Лук мелко нарезаем и маринуем в соке половины лимона 10–15 минут — это уберёт горечь. Рис отвариваем в подсоленной воде до готовности, промываем холодной водой и даём остыть. Яйца варим вкрутую (8–9 минут), охлаждаем и очищаем. Огурец натираем на крупной тёрке, слегка отжимаем лишний сок. Сыр и яйца натираем на мелкой тёрке. Тунец разминаем вилкой и смешиваем с маринованным луком. Собираем салат слоями, промазывая майонезом: рис (немного уплотняем), сыр, тунец с луком, огурец, яйцо.

