09 августа 2025 в 14:00

Простой салат с рисом и тунцом! Вкусное сочетание обычных продуктов

Простой салат с рисом и тунцом! Вкусное сочетание обычных продуктов! Этот салат сочетает в себе нежность тунца, свежесть огурца и сытность риса. Идеальный вариант для тех, кто любит лёгкие, но питательные блюда.

Ингредиенты

  • Тунец консервированный — 1 банка (180–200 г)
  • Рис круглозёрный — 150 г
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Сыр твёрдый — 70 г
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук мелко нарезаем и маринуем в соке половины лимона 10–15 минут — это уберёт горечь. Рис отвариваем в подсоленной воде до готовности, промываем холодной водой и даём остыть. Яйца варим вкрутую (8–9 минут), охлаждаем и очищаем. Огурец натираем на крупной тёрке, слегка отжимаем лишний сок. Сыр и яйца натираем на мелкой тёрке. Тунец разминаем вилкой и смешиваем с маринованным луком.
  2. Собираем салат слоями, промазывая майонезом: рис (немного уплотняем), сыр, тунец с луком, огурец, яйцо.

