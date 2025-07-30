Простой и вкусный рецепт! Рагу из капусты, картошки и сосисок! Это сытное блюдо идеально подойдет для быстрого ужина в будний день. Нежная капуста, ароматный картофель и аппетитные сосиски создают гармоничный вкус, который понравится всей семье.
Ингредиенты (на 3 порции):
- сосиски — 5–6 шт.;
- картофель — 3 шт. (средние);
- капуста белокочанная — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — 200 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень (укроп/петрушка) — для подачи;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Начинаем с подготовки продуктов: лук нарезаем полукольцами, картофель — кубиками, капусту — соломкой, а сосиски — кружочками. В глубокой сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до прозрачности, затем добавляем картофель и жарим около 5 минут до легкой румяности. Теперь кладем капусту, перемешиваем и вливаем воду с разведенной томатной пастой.
- Накрываем крышкой и тушим на среднем огне 15–25 минут. В конце добавляем сосиски, солим, перчим и готовим еще 5 минут. Готовое блюдо посыпаем свежей рубленой зеленью перед подачей.
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