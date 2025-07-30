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30 июля 2025 в 07:30

Простой и вкусный рецепт! Рагу из капусты, картошки и сосисок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой и вкусный рецепт! Рагу из капусты, картошки и сосисок! Это сытное блюдо идеально подойдет для быстрого ужина в будний день. Нежная капуста, ароматный картофель и аппетитные сосиски создают гармоничный вкус, который понравится всей семье.

Ингредиенты (на 3 порции):

  • сосиски — 5–6 шт.;
  • картофель — 3 шт. (средние);
  • капуста белокочанная — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • вода — 200 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень (укроп/петрушка) — для подачи;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Начинаем с подготовки продуктов: лук нарезаем полукольцами, картофель — кубиками, капусту — соломкой, а сосиски — кружочками. В глубокой сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до прозрачности, затем добавляем картофель и жарим около 5 минут до легкой румяности. Теперь кладем капусту, перемешиваем и вливаем воду с разведенной томатной пастой.
  2. Накрываем крышкой и тушим на среднем огне 15–25 минут. В конце добавляем сосиски, солим, перчим и готовим еще 5 минут. Готовое блюдо посыпаем свежей рубленой зеленью перед подачей.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

капуста
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картофель
сосиски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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