Простой и вкусный рецепт! Рагу из капусты, картошки и сосисок

Простой и вкусный рецепт! Рагу из капусты, картошки и сосисок

Простой и вкусный рецепт! Рагу из капусты, картошки и сосисок! Это сытное блюдо идеально подойдет для быстрого ужина в будний день. Нежная капуста, ароматный картофель и аппетитные сосиски создают гармоничный вкус, который понравится всей семье.

Ингредиенты (на 3 порции):

сосиски — 5–6 шт.;

картофель — 3 шт. (средние);

капуста белокочанная — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 200 мл;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп/петрушка) — для подачи;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Начинаем с подготовки продуктов: лук нарезаем полукольцами, картофель — кубиками, капусту — соломкой, а сосиски — кружочками. В глубокой сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до прозрачности, затем добавляем картофель и жарим около 5 минут до легкой румяности. Теперь кладем капусту, перемешиваем и вливаем воду с разведенной томатной пастой. Накрываем крышкой и тушим на среднем огне 15–25 минут. В конце добавляем сосиски, солим, перчим и готовим еще 5 минут. Готовое блюдо посыпаем свежей рубленой зеленью перед подачей.

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