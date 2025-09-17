Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:25

Готовлю вместо салатов! Хрустящая квашеная капуста с клюквой и яблоками — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капуста, квашенная с клюквой и яблоками, — это настоящий витаминный взрыв и праздник вкуса! Хрустящая, сочная, с яркой кислинкой клюквы и сладковатыми нотками яблок, она станет идеальной закуской к любым блюдам. Это не просто еда, а настоящая традиция, которая напоминает о бабушкиных заготовках и дарит ощущение домашнего уюта. Такую капусту можно подавать к картошке, мясу или просто есть как салат — она хороша в любом виде.

Вам понадобится: 2 кг белокочанной капусты, 2 яблока, 100 г клюквы, 1 морковь, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара. Капусту нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Яблоки нарежьте тонкими дольками. Смешайте капусту с морковью и солью, помните руками, чтобы выделился сок. Добавьте клюкву, яблоки и сахар, аккуратно перемешайте. Плотно уложите в банку или эмалированную кастрюлю, прижмите грузом. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, периодически протыкая деревянной палочкой, чтобы выходил газ. Затем уберите в холодильник. Через неделю капуста готова!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
капуста
маринады
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
